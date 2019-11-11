Juventus’ta kriz kapıda! Cristiano Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti…

İtalya Serie A devi Juventus’ta Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Maurizio Sarri arasındaki gerilim artarak devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, teknik direktör Sarri ile tartışmıştı.

Bu sezon ilk kez bir maçta oyundan alınan Portekizli futbolcu, Milan ile oynanan mücadelenin 55. dakikasında yerini Paulo Dybala’ya bırakınca şoke oldu.

Oldukça mutsuz olduğu görülen Ronaldo doğrudan soyunma odasına giderken ikili arasındaki bu gerilim sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Cristiano Ronaldo’nun yerine oyuna giren Paulo Dybala, 77. dakikada attığı golle Juventus’u 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Moskova maçından sonra yaptığı açıklamada, “Ronaldo kızgındı çünkü iyi durumda değildi. Birkaç gün önce dizinde bir problem yaşadı ve maçta kasları çabuk yoruldu. İlk yarının sonunda gergin görünüyordu. Riske etmemek için oyundan çıkardım” ifadelerini kullanmıştı.