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Juventus’ta kriz kapıda! Cristiano Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti…
İtalya Serie A

Juventus’ta kriz kapıda! Cristiano Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti…

İtalya Serie A 12. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya gelirken Cristiano Ronaldo'nun 55. dakikada oyundan alınması ortalığı karıştırdı. Portekizli futbolcu doğrudan soyunma odasına giderek teknik direktörü Maurizio Sarri'ye tepkisini gösterdi.

SKOR DIŞ HABER 11 Kasım 2019 00:21

İtalya Serie A devi Juventus’ta Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Maurizio Sarri arasındaki gerilim artarak devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, teknik direktör Sarri ile tartışmıştı.

Bu sezon ilk kez bir maçta oyundan alınan Portekizli futbolcu, Milan ile oynanan mücadelenin 55. dakikasında yerini Paulo Dybala’ya bırakınca şoke oldu.

Oldukça mutsuz olduğu görülen Ronaldo doğrudan soyunma odasına giderken ikili arasındaki bu gerilim sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Cristiano Ronaldo’nun yerine oyuna giren Paulo Dybala, 77. dakikada attığı golle Juventus’u 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Moskova maçından sonra yaptığı açıklamada, “Ronaldo kızgındı çünkü iyi durumda değildi. Birkaç gün önce dizinde bir problem yaşadı ve maçta kasları çabuk yoruldu. İlk yarının sonunda gergin görünüyordu. Riske etmemek için oyundan çıkardım” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 00:42 | 11 Kasım 2019
cristiano ronaldo juventus Maurizio Sarri milan
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