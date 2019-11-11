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Gökhan Akkan’ın yerine Altay Bayındır…
Süper Lig

Gökhan Akkan’ın yerine Altay Bayındır…

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kampına Fenerbahçeli Altay Bayındır çağrıldı.

11 Kasım 2019 17:06

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan’ın yerine Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan’ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor’da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım’ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Gökhan Akkan’ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır’ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.

Son güncelleme 17:06 | 11 Kasım 2019
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri a milli futbol takımı Altay Bayındır EURO 2020 Elemeleri Gökhan Akkan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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