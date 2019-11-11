‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına Badminton ve Güreş Federasyonu´ndan destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye genelinde gerçekleştirilecek, “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında, Endonezya’ya ait olan “1 saat içinde en fazla fidan dikme” rekorunun kırılması için 11 milyon fidan dikiliyor. Türkiye Badminton Federasyonu da milli sporcularla birlikte ağaç dikimine katılarak kampanyaya destek verdi. Bugün gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara’da fidan dikme etkinliklerine ilk fidanı dikerek start verdi.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Orman Bakanlığı’nın 11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyasına Badminton Federasyonu yetkilileri, milli takım antrenörleri ve sporcuları olarak katılıyoruz. 4´üncü ada 165´inci parselde şu anda fidan dikmeye devam ediyoruz. ‘Kıyamet kopacağını bilseniz de fidan dikiniz’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bundan sonraki projemiz de Orman Bakanlığı´na başvuru yaptık, Badminton Federasyonu Ormanı kuracağız” diye konuştu.