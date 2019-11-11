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Fatih Terim’den radikal karar!
Galatasaray

Fatih Terim’den radikal karar!

Galatasaray, Marcao-Luyindama-Ahmet stoper üçlüsüyle kalesine şut çektirmedi. Fatih Terim, Başakşehir maçında da bu sistemi devam ettirecek.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 11 Kasım 2019 08:59

Süper Lig'e dönüşü galibiyetle yapan Galatasaray'da 3-5-2 sistemi beğeni topladı. Hem Real Madrid'den fark yiyen kadrosunu cezalandırmak hem de maç yorgunluğu olan oyuncularını dinlendirmek isteyen Fatih Terim, ortaya konan futboldan memnun kaldı.

“Sahadakiler, Galatasaray'da mücadele etmeyi öğretti” sözleriyle performansı düşük yıldızlara mesaj yollayan Fatih Terim'in üçlü savunmayla devam edeceği öğrenildi. Başakşehir maçında, Marcao-Luyindama-Ahmet üçlüsü ilk 11'de olacak. Galatasaray, bu üçlünün oynadığı G.Antep sınavında tam 36 maç sonra kalesini şuta kapatmayı başardı.

ALKIŞLAR AHMET ÇALIK’A

Gaziantep maçının iyilerinden Ahmet Çalık, Opta verilerine göre 53 kez topla buluşurken, yüzde 94 pas isabet oranı elde etti. Rakipleriyle girdiği 6 ikili mücadelenin tamamını kazanan Ahmet, 10 pozisyonda topu uzaklaştırdı ve savunmasını rahatlattı.

Son güncelleme 08:59 | 11 Kasım 2019
fatih terim galatasaray
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