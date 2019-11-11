Fatih Terim’den radikal karar!

Süper Lig'e dönüşü galibiyetle yapan Galatasaray'da 3-5-2 sistemi beğeni topladı. Hem Real Madrid'den fark yiyen kadrosunu cezalandırmak hem de maç yorgunluğu olan oyuncularını dinlendirmek isteyen Fatih Terim, ortaya konan futboldan memnun kaldı.

“Sahadakiler, Galatasaray'da mücadele etmeyi öğretti” sözleriyle performansı düşük yıldızlara mesaj yollayan Fatih Terim'in üçlü savunmayla devam edeceği öğrenildi. Başakşehir maçında, Marcao-Luyindama-Ahmet üçlüsü ilk 11'de olacak. Galatasaray, bu üçlünün oynadığı G.Antep sınavında tam 36 maç sonra kalesini şuta kapatmayı başardı.

ALKIŞLAR AHMET ÇALIK’A

Gaziantep maçının iyilerinden Ahmet Çalık, Opta verilerine göre 53 kez topla buluşurken, yüzde 94 pas isabet oranı elde etti. Rakipleriyle girdiği 6 ikili mücadelenin tamamını kazanan Ahmet, 10 pozisyonda topu uzaklaştırdı ve savunmasını rahatlattı.