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Diaby’ye yapılan hareket sonrası sert tepki! ‘Adam öldürüldü’
Beşiktaş

Diaby’ye yapılan hareket sonrası sert tepki! ‘Adam öldürüldü’

Beşiktaş'ın sahasında Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Sackey'in Diaby'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kartın çıkmaması, tepkiyle karşılandı.

11 Kasım 2019 08:30

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Müthiş çekişmeye sahne olan mücadelede yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Beşiktaşlı Abdoulaye Diaby, Denizlisporlu Sackey'nin arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında yerde kaldı. Hareketin şiddetiyle Diaby acı içinde kalırken mücadelenin hakemi Özgür Yankaya, koşarak geldi ve Sackey'e sarı kart gösterdi. VAR'dan gelecek uyarı ile hareketin kırmızı kart olması beklenirken kararda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini savunanan taraftarlar sarı karta isyan ederken sosyal medyada da Sackey'nin hareketi gündem oldu.

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“BANA YAPILAN HAREKET KIRMIZI KART”

Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki maçın ardından konuşan Diaby, “İki tartışmalı penaltı pozisyonu var. İkincisinin penaltı olduğunu düşünüyorum. Maruz kaldığım çok sert bir faul var, sizler de gördünüz, orada kırmızı kart çıkabilirdi” ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı taraftarlar, hakem Özgür Yankaya'ya sert tepki gösterdi. Bazı futbol yorumcuları da sosyal medya hesaplarından pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

 

Son güncelleme 08:30 | 11 Kasım 2019
beşiktaş diaby
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2 Fenerbahçe
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