Diaby’ye yapılan hareket sonrası sert tepki! ‘Adam öldürüldü’

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Müthiş çekişmeye sahne olan mücadelede yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Beşiktaşlı Abdoulaye Diaby, Denizlisporlu Sackey'nin arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında yerde kaldı. Hareketin şiddetiyle Diaby acı içinde kalırken mücadelenin hakemi Özgür Yankaya, koşarak geldi ve Sackey'e sarı kart gösterdi. VAR'dan gelecek uyarı ile hareketin kırmızı kart olması beklenirken kararda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini savunanan taraftarlar sarı karta isyan ederken sosyal medyada da Sackey'nin hareketi gündem oldu.

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“BANA YAPILAN HAREKET KIRMIZI KART”

Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki maçın ardından konuşan Diaby, “İki tartışmalı penaltı pozisyonu var. İkincisinin penaltı olduğunu düşünüyorum. Maruz kaldığım çok sert bir faul var, sizler de gördünüz, orada kırmızı kart çıkabilirdi” ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı taraftarlar, hakem Özgür Yankaya'ya sert tepki gösterdi. Bazı futbol yorumcuları da sosyal medya hesaplarından pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Canlı canlı gördüğüm en net kırmızılardan biriydi Sackey'nin Diaby'ye girişi… Bence VAR'ın fişini çeksinler, boşa elektrik, internet yazmasın. — Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) November 10, 2019

beşiktaş maçında adam öldürüldü VAR hiçbir şey demedi sgshdhdh — Erman Yaşar (@ermanyasar) November 10, 2019

Diaby ölmediği için kırmızı göstermedi herhalde.. — Fırat Günayer (@firatgunayer) November 10, 2019

En çok da merak ettiğim Özgür Yankaya ve VAR hakemi Diaby'nin pozisyonunda ne konuştular. Bunların açıklanması gerekiyor. VAR kayıtları açıklansın. —

Sacho'nun Diaby'ye yaptığı harekete kırmızı kart vermeyen orta hakem ama özellikle var hakemi, bu ligde maç yönetemez. Olmaz. Nasıl bir korkudur ki Beşiktaş lehine karar vermektense kendilerini bu hale düşürdüler. — Avfattas2 (@avfattasyedek) November 10, 2019