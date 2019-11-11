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Bosna Hersek’te hakemlere şike operasyonu
Diğer Ligler

Bosna Hersek’te hakemlere şike operasyonu

Görevlerini kötüye kullandıkları ve organize suç işledikleri iddiasıyla Bosna Hersekli çok sayıda futbol hakemi gözaltına alındı

11 Kasım 2019 15:10

Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde gerçekleştirilen polis operasyonlarında, şike yaptıkları iddiasıyla çok sayıda futbol hakemi gözaltına alındı.

Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla yürütülen ve “VAR” adı verilen operasyonda, görevlerini kötüye kullandıkları, organize suça karıştıkları, para ve hediyeler karşılığında bir tarafın lehine maçın skoruna etki ettikleri iddiasıyla profesyonel hakem ve gözlemcilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında farklı şehirlerdeki birçok adreste aramalar gerçekleştirildiği aktarılırken, gözaltıların 2019 yılı içinde Bosna Hersek İkinci Ligi’nde görev almış bazı hakem ve gözlemcilere yönelik olduğu kaydedildi.

Bu arada, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada da şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun desteklendiği ifade edildi.

Son güncelleme 15:10 | 11 Kasım 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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