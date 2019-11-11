SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bomba iddia: Kritik isim İstanbul'da ölü bulundu
Beşiktaş Kulübü, vefat eden Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı
Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, vefat eden Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı

Beşiktaş Kulübü Mümtaz Soysal'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

11 Kasım 2019 14:35

Beşiktaş Kulübü, vefat eden anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, “Divan kurulu üyemiz, eski Dışişleri Bakanı ve anayasa hukuku uzmanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş değerli devlet adamı Mümtaz Soysal'ı her zaman saygıyla yad edeceğiz. Mümtaz Soysal'ın cenazesi, 13 Kasım Çarşamba günü Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 14:35 | 11 Kasım 2019
beşiktaş bjk Mümtaz Soysal
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ