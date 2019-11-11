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Antalyaspor’dan Bülent Korkmaz açıklaması: ‘Görevinin başındadır’
Süper Lig

Antalyaspor’dan Bülent Korkmaz açıklaması: ‘Görevinin başındadır’

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un basın sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevine son verildiği haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

11 Kasım 2019 00:10

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz’ın görevine son verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Demirören Haber Ajansı’na  özel açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz’ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, “Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. 12 Kasım Salı günü yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda Antalyaspor’un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:10 | 11 Kasım 2019
Antalyaspor Bülent Korkmaz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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