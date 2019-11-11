Ankaragücü Metin Diyadin ile yolları ayırdı! Mustafa Kaplan dönüyor…

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, Metin Diyadin’e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.

Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, “Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ligde oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alan ve son 3 maçını kaybeden Ankaragücü, puan tablosunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

MUSTAFA KAPLAN DÖNÜYOR

Teknik direktör arayışlarına ayrılığın resmileşmesinin hemen ardından başlamayı planlayan MKE Ankaragücü’nde yeni teknik direktörün, Gençlerbirliği’nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü’nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.

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