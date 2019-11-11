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Ankaragücü Metin Diyadin ile yolları ayırdı! Mustafa Kaplan dönüyor…
Süper Lig

Ankaragücü Metin Diyadin ile yolları ayırdı! Mustafa Kaplan dönüyor…

Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin ile karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Diyadin'in yerine, kulübün eski çalıştırıcılarından Mustafa Kaplan'ın gelebileceği öğrenildi.

11 Kasım 2019 21:35

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, Metin Diyadin’e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.

Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, “Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ligde oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alan ve son 3 maçını kaybeden Ankaragücü, puan tablosunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

MUSTAFA KAPLAN DÖNÜYOR

Teknik direktör arayışlarına ayrılığın resmileşmesinin hemen ardından başlamayı planlayan MKE Ankaragücü’nde yeni teknik direktörün, Gençlerbirliği’nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü’nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan

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Son güncelleme 22:13 | 11 Kasım 2019
ankaragücü metin diyadin
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