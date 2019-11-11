7’inci Merit Açık Hava Tavla Şampiyonası’nda Harald Johanni şampiyon oldu

5 Kasım'da Girne'deki Merit Park Hotel'de başlayan “7'nci Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası” pazar günü oynanan maçlarla sona erdi. 338 usta oyuncunun yarıştığı “Master” kategorisinin finalinde Danimarkalı Steen Grønbech'i yenen Alman Harald Johanni, hem şampiyonluğu hem de 62 bin euro'luk büyük ödülü kazandı. Katılımcı sayısı itibarıyla “dünyanın en büyük modern tavla şampiyonası” olan etkinlikte dağıtılan toplam ödül miktarı ise 472 bin euro'yu buldu. Ayrıca “Ladies Tournament”ta Türkiye'den Ayla Karmen Acun, “Master Doubles”ta Almanya'dan Heribert Lindner – Stephan Hartmann, su altında oynanan Wetgammon'da ise İranlı Raoof Ghasem Karimi şampiyon oldu.

Her sene dünyanın en ünlü tavla oyuncularını Kuzey Kıbrıs'ta buluşturan ve Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya bu yıl aralarında Amerika, Arjantin, Ermenistan, Belarus, Belçika, Bolivya, Brezilya, Çin, Güney Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Almanya, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Filipinler, Portekiz, Rusya, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 41 ülkeden 534 tavla oyuncusu katıldı. Merit Park Hotel, dağıtılan toplam ödülün yarım milyon euro'ya yaklaştığı şampiyonaya 30 bin euro katkıda bulundu.

“KIBRIS'I TANITMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ”

Merit Park Hotel Turnuva Direktörü Recep İnanç, “2013'ten beri Girne'de dünyanın en büyük modern tavla turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl da 41 ülkeden 534 oyuncuyu ağırladık. Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisine ve tanıtımına böylesi önemli bir katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Yedi yıldır tüm konuklarımızı buradan güler yüzle ve güzel anılarla uğurluyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın bu şekilde tanınmasını, siyaseten tanınması kadar değerli buluyoruz. Bu nedenle Merit ailesi olarak, düzenlediğimiz bu tür uluslararası organizasyonlarda daha büyük bir şevkle çalışıyoruz” dedi.

90 YAŞINDA, TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE KIBRIS'A GELDİ

Şampiyonaya katılmak için eşiyle birlikte Amerika'dan Kuzey Kıbrıs'a beşinci kez gelen 90 yaşındaki Martin DeBruin, tüm oyuncuların ve otel personelinin gözbebeği oldu. Mücadele ettiği zorlu hastalığına ve tekerlekli sandalyesine aldırmayan DeBruin, “60 yıldır tavla oynuyorum. Tüm dünyada şimdiye kadar birkaç yüz turnuvaya katılmışımdır. Monte Carlo'daki ilk tavla turnuvalarının gelişimine dâhil olduk. O zamanlar plastik işindeydim, orada kullanılan tüm tavla takımlarını biz üretmiştik. Yani o zaman Monte Carlo tavlanın merkeziydi. Yıllarca dünya şampiyonluğu orada gerçekleşti ama zamanla etkisi azaldı. Merit Açık, şu anda dünyanın açık ara en iyi turnuvası. Hiçbir şeyle karşılaştırılmaz; kimse böyle bir turnuva düzenleyemez” dedi.