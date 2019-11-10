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Ziraat Bankası: 3 – Tokat Belediye Plevne: 0
Voleybol

Ziraat Bankası: 3 – Tokat Belediye Plevne: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Tokat Belediye Plevne'yi ağırlayan Ziraat Bankası rakibine set vermedi ve mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

10 Kasım 2019 18:16

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Ziraat Bankası, Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı

Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar (Selim Demir, Berkay Bayraktar)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Mert Tetik, Alperay Demirciler, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan)

Setler: 25-16, 25-22, 25-22

Süre: 90 dakika (27, 30, 33)

Son güncelleme 18:16 | 10 Kasım 2019
Tokat Belediye Plevne ziraat bankası
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