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Vedat Muriqi kendini aştı
Fenerbahçe

Vedat Muriqi kendini aştı

Ligde 11. hafta sonunda 7 gol-1 asiste ulaşan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, Rize’deki performansını ikiye katladı. Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin geçen sezonki santrforlarını da tek başına geride bıraktı.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 10 Kasım 2019 12:27

Fenerbahçe’nin bu sezonki en önemli transferlerinden biri olarak öne çıkan Vedat Muriqi, adeta kendini aştı. 6. profesyonel sezonunu geçiren ve bunun beşinde Türkiye'de oynayan Muriqi, Fenerbahçe'de çıtayı iyice yükseltti.

Kosovalı yıldız, 11 lig maçında 7 gol-1 asistlik performans gösterdi. Muriqi, Rizespor'da 17 gol-8 asistle tamamladığı geçen sezonun ilk 11 haftasını 2 gol-2 asistle geçmişti. Muriqi, Fenerbahçe'nin geçen sezonki golcülerini de tek başına geride bırakmayı başardı. Süper Lig'de Soldado 21 maçta 6 gol, Frey 14 maçta 3 gol, Slimani ise 15 maçta 1 gol kaydetmişti.

Gol kralı hedefi olmadığını belirten başarılı futbolcu, “Benim için önemli olan kişisel performans değil, takım olarak kazanılan başarılar” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 12:27 | 10 Kasım 2019
Fenerbahçe Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
11 5 17
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