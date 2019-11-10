Vedat Muriqi kendini aştı

Fenerbahçe’nin bu sezonki en önemli transferlerinden biri olarak öne çıkan Vedat Muriqi, adeta kendini aştı. 6. profesyonel sezonunu geçiren ve bunun beşinde Türkiye'de oynayan Muriqi, Fenerbahçe'de çıtayı iyice yükseltti.

Kosovalı yıldız, 11 lig maçında 7 gol-1 asistlik performans gösterdi. Muriqi, Rizespor'da 17 gol-8 asistle tamamladığı geçen sezonun ilk 11 haftasını 2 gol-2 asistle geçmişti. Muriqi, Fenerbahçe'nin geçen sezonki golcülerini de tek başına geride bırakmayı başardı. Süper Lig'de Soldado 21 maçta 6 gol, Frey 14 maçta 3 gol, Slimani ise 15 maçta 1 gol kaydetmişti.

Gol kralı hedefi olmadığını belirten başarılı futbolcu, “Benim için önemli olan kişisel performans değil, takım olarak kazanılan başarılar” ifadelerini kullandı.