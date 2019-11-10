SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... ABD'den skandal yaptırım kararı!
Ünal Karaman: Ayağı koyacağı farklı bir yer olamaz
Trabzonspor

Ünal Karaman: Ayağı koyacağı farklı bir yer olamaz

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, bir kişi eksik kalmalarına rağmen oyuncularının üst düzey mücadele gösterdiğini ve onun karşılığı olarak da 3 puan aldıklarını söyledi. Abdülkadir Parmak'ın gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan Karaman, "Bana göre pozisyonda topa vuruyor" dedi.

10 Kasım 2019 19:52

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele etmeleri gereken bir müsabaka oynadıklarını belirterek, “Oyunun başları diyebileceğimiz bir dönemde bir oyuncumuzun atılması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama 11’e 11 oynasaydık da mücadele edecektik.1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdiler ve onun karşılığında 3 puan aldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem içinde taraftarımızın devreye girmesi… Sonuna kadar takımın motivasyonunun üst düzeyde kalmasına katkı sağlamasından dolayı onlara kocaman teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. ” ifadelerini kullandı.

”OLAYLARIN İÇİNE SOKMAZSANIZ MEMNUN OLURUM”

Hakemin verdiği kararlara ilişkin bir soru üzerine de Karaman, “Geçen hafta da farklı şeyler söylemedim. Bizlerin de yorumu var elbette. Abdulkadir’in pozisyonuna devrede merak ettiğim için baktım. Bana göre pozisyonda topa vuruyor. Futbol oynayanlar bilir ki o pozisyonun devamında o ayağı öyle ortamda koyacağı farklı bir yer olamaz. Yan açıyla geliyor. Takdir hakkını o şekilde kullandı. Spor kamuoyu gerekli şeyleri tartışacaktır. O konu üzerine beni çok fazla olayların içine sokmazsanız çok memnun olurum” şeklinde konuştu.

Karaman, Hosseini’nin ikinci penaltıyı kaçırmasına ilişkin ise “İlk penaltıyı attı iyi de bir penaltı attı. Devamında bizim de fikrimiz vardı. Oyuncu iyi hissettiğini ve kullanmak istediğini söyledi. Biz de onun fikrine saygı duyduk. Sorguya çekecekseniz beni çekin. Çünkü kararı veren biziz.” dedi.

Son güncelleme 19:52 | 10 Kasım 2019
Abdülkadir Parmak açıklama alanyaspor kırmızı kart süper lig trabzonspor Ünal Karaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Trabzonspor
Bugün - 16:30
1
-
0
Alanyaspor
Besiktas
Bugün - 19:00
0
-
0
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR