Trabzonspor Alanyaspor özet! Trabzon, Alanya’ı zirveden indirdi (MAÇ ÖZETİ)

Geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe’ye yenilerek büyük şok yaşayan Trabzonspor, haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. 26.dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kırmızı kartla oyundan atıldı. 64.dakikada kullanılan köşe vuruşunda elle oynama tespit edildi ve Trabzonspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Hosseini topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. 80.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Trabzonspor bir penaltı daha kazandı. Aytemiz Alanyaspor'da hakeme tepki gösteren Fernandes kırmızı kart gördü. İki takım da sahada 10 kişi kaldı. Trabzonspor'da penaltı için topun başına bir kez daha gelen Hosseini topu kalecinin üzerine vurdu ve penaltı kaçtı! Yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı andan itibaren maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

TRABZONSPOR ALANYASPOR ÖZET