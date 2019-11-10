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Son Dakika: Bir penaltı kararı daha! Kırmızı çıktı...
Trabzonspor Alanyaspor özet! Trabzon, Alanya’ı zirveden indirdi (MAÇ ÖZETİ)
Süper Lig

Trabzonspor Alanyaspor özet! Trabzon, Alanya’ı zirveden indirdi (MAÇ ÖZETİ)

Trabzonspor Alanyaspor maçı ev sahibi ekibin 1-0 üstülüğü ile sona erdi. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadele sonunda Aytemiz Alanyaspor koltuğunu kaptırdı. İşte Trabzonspor Alanyaspor maç özeti...

10 Kasım 2019 18:29

Geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe’ye yenilerek büyük şok yaşayan Trabzonspor, haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. 26.dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kırmızı kartla oyundan atıldı. 64.dakikada kullanılan köşe vuruşunda elle oynama tespit edildi ve Trabzonspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Hosseini topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. 80.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Trabzonspor bir penaltı daha kazandı. Aytemiz Alanyaspor'da hakeme tepki gösteren Fernandes kırmızı kart gördü. İki takım da sahada 10 kişi kaldı. Trabzonspor'da penaltı için topun başına bir kez daha gelen Hosseini topu kalecinin üzerine vurdu ve penaltı kaçtı! Yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı andan itibaren maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

TRABZONSPOR ALANYASPOR ÖZET

Son güncelleme 18:29 | 10 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Galatasaray
11 5 19
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