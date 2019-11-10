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Taison ırkçı tezahüratlar sonrası çıldırdı, kırmızı görünce gözyaşlarıyla sahayı terk etti!
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Taison ırkçı tezahüratlar sonrası çıldırdı, kırmızı görünce gözyaşlarıyla sahayı terk etti!

Ukrayna Premier Lig 11. haftasında Shakhtar Donetsk sahasında Dinamo Kiev'i konuk ederken ev sahibi ekibin futbolcusu Taison, Kiev taraftarlarının ırkçı tezahüratları sonrasında çılgına dönüp tribünlere el hareketi yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gözyaşları içinde sahayı terk eden futbolcuyu Kiev oyuncuları teselli ederken Shakhtar Donetsk kulübü de destek mesajı yayınladı.

SKOR DIŞ HABER 10 Kasım 2019 22:33

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in yıldızı Taison, Dinamo Kiev taraftarlarının ırkçı tezahüraltarına maruz kalınca saha içinde çılgına döndü.

Deplasman tribünündeki Dinamo Kiev taraftarlarının çirkin tezahüratlarına daha fazla dayanamayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, önce topu tribünlere doğru vurdu ardından el hareketi yaparak tepkisini gösterdi.

Yaşananların ardından maçın hakemi Mykola Balakin, Taison’u kırmızı kartla oyun dışında gönderirken 31 yaşındaki futbolcu gözyaşları içinde sahayı terk etti. Takım arkadaşı Dentinho da vatandaşına yapılanlar karşısında gözyaşlarını tutamazken Dinamo Kiev’li oyuncular ırkçı tavırlarla karşılaşan futbolcuları teselli etti.

Shakhtar Donetsk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dentinho ve Taison’a “Sizlerleyiz” mesajı verdi.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, “Bu davranışları kınıyoruz. Oyuncularımızı daima destekleyip koruyacağız. Futbol otoritelerinden stadyumlarda ırkçılığı durdurmalarını istiyoruz” denildi.

Shakhtar Donetsk karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı.

Son güncelleme 22:49 | 10 Kasım 2019
dentinho dinamo kiev Shakhtar Donetsk Taison
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