Taison ırkçı tezahüratlar sonrası çıldırdı, kırmızı görünce gözyaşlarıyla sahayı terk etti!

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in yıldızı Taison, Dinamo Kiev taraftarlarının ırkçı tezahüraltarına maruz kalınca saha içinde çılgına döndü.

Deplasman tribünündeki Dinamo Kiev taraftarlarının çirkin tezahüratlarına daha fazla dayanamayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, önce topu tribünlere doğru vurdu ardından el hareketi yaparak tepkisini gösterdi.

Shakhtar Donetsk futbolcusu Taison, Dinamo Kiev taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına karşılık verince kırmızı kart gördü ve sahayı gözyaşları içinde terk etti.pic.twitter.com/Rv9bw5JBfr — SKOR (@SozcuSkor) November 10, 2019

Yaşananların ardından maçın hakemi Mykola Balakin, Taison’u kırmızı kartla oyun dışında gönderirken 31 yaşındaki futbolcu gözyaşları içinde sahayı terk etti. Takım arkadaşı Dentinho da vatandaşına yapılanlar karşısında gözyaşlarını tutamazken Dinamo Kiev’li oyuncular ırkçı tavırlarla karşılaşan futbolcuları teselli etti.

Shakhtar Donetsk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dentinho ve Taison’a “Sizlerleyiz” mesajı verdi.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, “Bu davranışları kınıyoruz. Oyuncularımızı daima destekleyip koruyacağız. Futbol otoritelerinden stadyumlarda ırkçılığı durdurmalarını istiyoruz” denildi.

Shakhtar Donetsk karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı.