Süper Lig’de son puan durumu: Alanyaspor liderlik koltuğunu kaybetti

Süper Lig'de 11. hafta sona erdi. Milli maçlar öncesinde ligde liderlik koltuğuna oturan takım değişti. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Kasımpaşa’yı mağlup ederek zirve yarışında takibini sürdürürken, Sivasspor Konyaspor’u 2-0 ile geçerek haftayı lider tamamladı. Avrupa’da aldığı Real Madrid yenilgisinin ardından Galatasaray Gaziantep karşısında aldığı galibiyet ile moral buldu. Haftanın en kritik karşılaşmasında ise gülen taraf Alanyaspor’u liderlik koltuğundan indiren Trabzonspor oldu. İşte güncel tablo…

SÜPER LİG PUAN DURUMU