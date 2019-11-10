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Süper Lig’de son puan durumu: Alanyaspor liderlik koltuğunu kaybetti
Süper Lig

Süper Lig’de son puan durumu: Alanyaspor liderlik koltuğunu kaybetti

Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Ligde oynanan maçların ardından Trabzonspor'a mağlup olan Alanyaspor liderliği kaybetti, Sivasspor ilk sıraya çıkan takım oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor, Başakşehir ve Galatsaray ise zirve takibini sürdürüyor. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

10 Kasım 2019 20:59

Süper Lig'de 11. hafta sona erdi. Milli maçlar öncesinde ligde liderlik koltuğuna oturan takım değişti. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Kasımpaşa’yı mağlup ederek zirve yarışında takibini sürdürürken, Sivasspor Konyaspor’u 2-0 ile geçerek haftayı lider tamamladı. Avrupa’da aldığı Real Madrid yenilgisinin ardından Galatasaray Gaziantep karşısında aldığı galibiyet ile moral buldu. Haftanın en kritik karşılaşmasında ise gülen taraf Alanyaspor’u liderlik koltuğundan indiren Trabzonspor oldu. İşte güncel tablo…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

 

Son güncelleme 21:41 | 10 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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