Süper Lig tarihine geçen Emre Demir babasını gururlandırdı! ‘Bülent Uygun hocamıza teşekkür ediyoruz’

Genç yıldız adayı Emre Demir, Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını alarak babası Hayrettin Demir’i gururlandırdı. Baba Hayrettin Demir, Emre’nin gol atmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, Süper Lig’in 11’inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’un Gençlerbirliği’ne 2-1 yenildiği maçın 68’inci dakikasında oyuna girdi. 15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71’de golünü attı. Demir’e gol pasını ise, 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz verdi. Emre attığı gol ile Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi. Müsabakaya izlemeye giden Emre’nin babası Hayrettin Demir, genç yaştaki çocuğunun performansı nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.

“EMRE GELECEK İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK”

Emre Demir’in babası Hayrettin Demir, buruk bir mutluluk yaşadıklarını kaydederek, “Kayserispor 1-0 gerideyken Emre Demir oyuna girdi. Gururlandık, skoru 1-1 yapan golü Emre’nin atması bize ayrı bir mutluluk verdi. Nurettin asist yaptı, Emre gol attı ve bu güzel bir şey. Emre gelecek için güzel bir örnek. Gençlere şans vermesinden dolayı Bülent Uygun hocamıza teşekkür ediyoruz, mutluyuz ama içimiz buruk… Kayseri’ye en azından 1 puanla dönmek istiyorduk. Emre buradan U17 Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Orada da başarılı maçlar çıkarmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

SON DAKİKA Süper Lig`de tarihe geçen an! Gençlerbirliği-Kayserispor maçında... Süper Lig`de Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında Ankara`da oynanan karşılaşmada tarihi bir an yaşandı. Emre Demir, oyuna girdikten üç dakika sonra attığı golle tarihe geçti. İlgili Haberi Oku

Baba Demir, Emre’nin uzun yıllardan bu yana Kayserispor’un altyapısında mücadele ettiğini belirterek, “Kayseri’de nice Emre Demir’ler çıkacaktır. Gençleri gördüğümde mutlu oluyorum. Emre, Bercelona ve Paris Saint-Germain’de bulundu. Oranın havasını soludu; ama bugün burada Kayserispor A takımında onu görmek bizim için onurdur. Kapalıkale grubu başta olmak üzere taraftar O’nu bağrına basıyor, onlara da teşekkür ediyorum. Kayseri’ye geleli 8 sene olmuş, güzel zamanlarımız oldu. Herkes taşın altına elini koydu ve Emre’yi buralara kadar getirdiler. Ben de bir baba olarak her zaman arkasında durdum. Her zaman yanındayım” ifadelerini kullandı.