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SON DAKİKA | Trabzonsporlu Alexander Sörloth ambulansla hastaneye kaldırıldı!
Trabzonspor

SON DAKİKA | Trabzonsporlu Alexander Sörloth ambulansla hastaneye kaldırıldı!

Son dakika gelişmesi... Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth, Alanyaspor maçının son anlarında kafasına aldığı darbe sonrasında maça devam edemedi. Golcü oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 Kasım 2019 18:28

Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, golcü futbolcu Alexander Sörloth’un sakatlığı ile şok yaşadı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında kafasına bir darbe alan 23 yaşındaki Norveçli forvet sedye ile oyun dışına alındı.

Kafasına buz yapılan ve acı içinde kalan Sörtloth ambulansla hastaneye kaldırılırken son durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Bordo mavili ekipte oyuna devam edemeyen Sörloth’un yerine Serkan Asan sahil olurken mücadele Trabzonspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

10 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Trabzonspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor uzun süre 10 kişi oynadığı maçta ligin flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor`u 1-0 mağlup etti. 2 kırmızı kart, 2 penaltının verildiği nefes kesen maçta bordo mavililer seyircisi önünde kazanarak 3 puanı aldı. Fırtına 19 puanla ligde 3. sıraya yerleşirken milli ara öncesi aynı puanda kalan Alanyaspor`u geride bıraktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:23 | 10 Kasım 2019
alanyaspor Alexaner Sörloth trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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