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Son dakika! Antalyaspor Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı…
Süper Lig

Son dakika! Antalyaspor Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı…

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor üst üste 4 mağlubiyet alan teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırma kararı aldı.

10 Kasım 2019 23:30

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz ile ilgili flaş gelişme yaşandı…

Ajansspor’un haberine göre; Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve üst üste aldığı yenilgilerle birlikte düşme hattına gerileyen Antalyaspor teknik direktör Bülent Korkmaz ile yol ayrımına geldi. Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor’a karşı oynanan 4 maçta sıfır çeken Antalyaspor Korkmaz’ın görevine son verdi.

45 MAÇA ÇIKTI!

Geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen Korkmaz, kırmızı beyazlılarla Süper Lig’de 45 maça çıktı. 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 yenilgi gören Korkmaz, 1.24'lük puan ortalaması tutturdu.

50 yaşındaki tecrübeli hoca, Süper Lig’de bu sezon Antalyaspor’un başında görev aldığı 11 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 6 mağlubiyet elde etti ve 11 puan topaldı. Antalyaspor şu anda ligde 15. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 23:37 | 10 Kasım 2019
Antalyaspor ayrılık Bülent Korkmaz SON dakika süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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