Serdar Gürler: Ayağım kırılmadı galiba ondan vermedi

Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinin golünü atan Serdar Gürler, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Maçın hakemlerine yönelik sert açıklamalar yapan Serdar Gürler sosyal medya hesabından ayağının fotoğrafını paylaşarak ‘kırılmadı ya galiba ondan vermedi’ ifadelerini kullandı.

‘EMEK VERİYORUZ AMA KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ’

Serdar Gürler maç sonu yaptığı açıklamada, “1 puan 1 puandır. Biz yukarıları hedefliyoruz. Geçen haftaki galibiyeti taçlandırmak istiyorduk ama bazı faktörler bunu engelledi. Elimizde olan maçı başka birileri çevirdi. Biz emek veriyoruz ama bunun karşılığını alamıyoruz” dedi.

‘KIRMIZI KART VERİLMİYOR’

Gürler, “Aldığım darbede kırmızı kart verilmiyor. Ayağım kırılıyordu neredeyse. Sen görmeyebilirsin ama VAR var. Ben buna başka bir şey diyemem. Kötü niyetli mi? Anlamadım. Önümüze bakacağız. İnşallah Alanya’da galip geleceğiz. Bu sezonki ilk golümü attım. Benim üzerimde stres vardı. Penaltı pozisyonunu biliyorsunuz, tarihte ilk kez öyle kaçırıldı” diye konuştu.