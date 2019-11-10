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Romanya Futbol Federasyonu’ndan Florine Andone açıklaması!
Süper Lig

Romanya Futbol Federasyonu’ndan Florine Andone açıklaması!

Romanya Futbol Federasyonu, Gaziantep FK maçında sakatlanan Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı. Yıldız futbolcunun son durumunun çekilecek MR sonrasında belli olacağı belirtildi.

10 Kasım 2019 17:07

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rumen futbolcu Florin Andone’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Romanya Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ve kulübün sağlık heyetiyle temasa geçildiği, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ifade edildi.

Romanya Futbol Federasyonu ayrıca Andone’nın sakatlığından dolayı İsveç ve İspanya ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları için kadroya alınmadığını duyurdu.

Son güncelleme 17:07 | 10 Kasım 2019
florin andone galatasaray Romanya Futbol Federasyonu
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