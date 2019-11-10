Rize’de 19’luk ‘Zafer’! Maçı omuzlarda bitirdi

Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin’in 54. dakikada kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamlayan Çaykur Rizespor’da kaleye geçen takımın 3. kalecisi Zafer Görgen, yaptığı kurtarışlarla takımının üç puan almasında büyük pay sahibi oldu. 19 yaşındaki kaleci, maç sonrası takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı.

Çaykur Rizespor'da Gökan Akkan’ın sakatlığı nedeniyle kaleye geçen yedek kaleci Tarık Çetin, maçın 54. dakikasında kırmızı kart gördü. Savunmanın arkasına atılan topta kalesini terk eden Tarık Çetin, Antalyaspor forveti Gustavo Blanco'ya faul yaptı. Tarık Çetin, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, forvet Oğulcan'ı çıkararak kaleye 19 yaşındaki Zafer Görgen'i aldı.

Çaykur Rizespor’un 3. kalecisi Zafer Görgen, maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanında, golü atan Mohamed Abarhoun ile birlikte, büyük rol oynadı.

ZAFER’DEN ÜÇ PUANA TAŞIYAN KURTARIŞLAR

Oyuna girdikten sonra oldukça başarılı bir performans sergileyen Zafer Görgen, takımı adına dört önemli kurtarışa imza attı.

İşte Zafer Görgen’den Çaykur Rizespor’a üç puan kazandıran kurtarışlar:

60. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Eren Albayrak'ın bekletmeden yerden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, direk dibinden filelere giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Nazım Sangare'nin sağdan ortasında Mukairu'nun vuruşunda yerden seken topu kaleci Zafer Görgen, son anda kornere tokatladı.

68. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Chahechouhe'nin ceza sahası içerisinde düzeltip vuruşunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

84. dakikada sağ taraftan Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.