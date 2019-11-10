Rıdvan Dilmen: Korkmayın kardeşim bir kere öleceksiniz

Beşiktaş Denizlispor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, ”Futbolumuz her geçen gün daha güvensiz ve kötüye gidiyor” ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamalarından satır başları:

‘FUTBOLUMUZ HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYOR’

“Keyifsiz bir hafta sonu, benim için işkence gibiydi. 8. haftadan başlayan ve bu yıl da zirveye çıkan olağanüstü işler var. Avrupa’da bizden kötü lig yok. Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Allah bana yorumculuğumda inanmadığım bir şeyi söyletmesin, Rabbime duam o. Hakemlerimizin yeteneğini tartışırız ama her geçen gün, atamalarla da, algıyla da görebiliyoruz, futbolumuz her geçen gün daha güvensiz ve kötüye gidiyor.”

‘BU VAR ÇOK TEHLİKELİ OLMAYA BAŞLADI’

‘'Trabzonspor lehine maçın başında ki pozisyon penaltı daha sonra Abdulkadir'in kırmızı kart pozisyonuna ben kırmızı derim. İkinci yarı o hakem darmadağın oldu. Pereira'yı atamadı. Bence hakemlerin geçmişinde kesinlikle futbolculuk olmalı. Bu VAR çok tehlikeli olmaya başladı. Her kulüp başkanının söylediği gibi ‘istersek biz bu federasyonu götürürüz’ diyorlar. Bu yapıda çok sağlıklı değil bazı şeylerin üstesinden gelmek.”

‘SEMİH BEY BENİ TARAFTARIN ÖNÜNE ATTI’

”Futbol maalesef bir tek Türkiye’de bir oyun olarak görülmüyor. Hep kafalarda kurgular murgular. Biz de bu camia içerisinde para kazanıyoruz çok şükür ama inan keyfi yok. 30 yıldır futbol kötü yönetiliyor. Geçen yıl ki kötü performansından sonra 2 tane hakem gitti. Sonra sezon içerisinde yine gitti. Daha da kötü gidiyor maalesef bu gidişle hakem kalmaz. Öyle bir atmosfer oluştu ki herkes herkesi rahat rahat gönderebiliyor veya hakemliğini bitirebiliyor. Bitirilmesi gereken bitirilmiyor. Korkmayın kardeşim bir kere öleceksiniz. Koltuk sevdası da ayrı bir konu. Fenerbahçe Kulübü’nün İkinci Başkanı Semih Özsoy 2 pozisyon nedeniyle beni taraftarın önüne attı daha önce. Ben gördüğünü söylemek zorundayım. Ne yapayım uydurayım mı?”