Recep Niyaz: ‘Ligde kalmak istiyoruz’

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor’da orta saha oyuncusu Recep Niyaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

“LİGDE KALMAK İSTİYORUZ”

Daha iyi mücadele edebileceklerini söyleyen Niyaz, “Bu tarz maçlarda ilk dakikalardan itibaren verdiğiniz mücadeleyi son dakikaya kadar taşımanız gerekli. Bu takımlar büyük takımlar, en ufak bir hatanızı değerlendirebiliyorlar. İnişli çıkışlı görüntümüz var, bunu düzeltmek isterdik. Milli takım arasına puan ya da puanlarla girmek isterdik. Elimizden geleni yaptık. Daha iyisini yapabilirdik ama olmadı. Mağlup olduk, Beşiktaş’ı tebrik etmeliyiz. Takımın ayaklarına sağlık. Milli aradan sonra iyi çalışıp, kötü gidişatı düzeltmek istiyoruz. Biz ligde kalmak istiyoruz, yeter ki niyetimiz iyi olsun.” diye konuştu.