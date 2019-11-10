Ömer Bayram’ın hırsı ateşledi

Şampiyonlar Ligi’nde 6-0'lık Real Madrid maçının ardından neşteri vuran Fatih Terim, Gaziantep-Galatasaray maçında Nagatomo, Nzonzi, Seri ve Babel'i kulübeye çekti. İlk 11'e giren isimlerden olan Ömer Bayram orta alanda görev aldı. Ömer Bayram, 21. dakikada uzaklardan sol ayağıyla şutu çekip fileleri sarstı.

Galatasaray'daki ilk golünü atan yıldız futbolcu, ligde ilk kez ceza sahası dışından ağları buldu. Hırsıyla takımını ateşleyen Ömer Bayram ikinci golün de hazırlayıcılarındandı. Attığı pasla, asisti yapan Emre Taşdemir'i pozisyona soktu. Ömer Bayram, 66'da yerini Seri'ye bıraktı.

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ÜÇLÜ SAVUNMA KALEYİ KAPATTI

Savunmayı üçleyen Galatasaray, istediğini aldı. Fatih Terim, Luyindama- Marcao-Ahmet Çalık üçlüsünü kullandı. Mariano ve Emre Taşdemir iki kanatta yer aldı. 3-5-2 sisteminin iki santrforu ise Florin Andone ve Adem Büyük'tü. Andone sakatlanınca Babel bu bölgeye geçti. Adem ise vasatı geçemedi.