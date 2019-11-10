Mehmet Topal: Bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz

Süper Lig´in 11´inci haftasında evinde MKE Ankaragücü´nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir´de orta saha oyuncusu Mehmet Topal, karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sözlerine bugün 81’inci ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan Mehmet Topal, “Ulu Önder Ata´mızın ölüm yıldönümünü rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN GALİP GELMEKTİ”

Galibiyetin güzel olduğunu belirten Mehmet Topal, “Bugün bizim için güzel bir galibiyet oldu. Aslında çok zor bir maçtı, rakibimizin alt sıralardan kurtulmak için 3 puana çok ihtiyacı vardı ve biz de farkındaydık. Maçın zor geçeceğini de biliyorduk. Perşembe günkü maçın vermiş olduğu yorgunluk da vardı, Maçtan sonra yolculuk, ardından 2-3 gün sonra maç. Tabii kolay olmadı ama önemli olan galip gelmekti, bugün takım halinde iyi oynadık, pozisyon da bulduk. Belki bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik maç daha da farklı olabilirdi. Tabii ister istemez son dakikalarda skoru korumaya çalıştık ve kapandık. Sonuçta kazandık, inşallah böyle kazanmaya devam ederiz” diye konuştu.

“BU SENE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİSİYİZ”

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olduklarını söyleyen Topal, “Baktığınız zaman son 3-4 sezondur her zaman şampiyonluk yarışının içinde olan bir Başakşehir var. Burada çok güzel bir ortam, sistem, düzen var. Bence bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz, ilk 7 sıradaki puanlar da birbirine çok yakın. En az hata yapan ipi göğüsleyecektir diye düşünüyorum, umarım en az hata yapan taraf da biz oluruz” şeklinde konuştu.