Manchester United evinde nefes aldı

Premier Lig’de kötü bir sezon geçiren Manchester United sahasında ağırladığı Brighton Hove Albion’ı net bir skorla geçerek nefes aldı. Ligde bu maça kadar sadece 3 galibiyeti bulunan Kırmızı Şeytanlar geçtiğimiz hafta Bournemouth’a karşı deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın ardından zor bir döneme girmişti. Ole Gunnar Solskjær ile 12 maçta 4 galibiyet elde eden Manchester 16 puana yükseldi.

Manchester United, 17. dakikada Andreas Pereira ve 19. dakikada Davy Pröpper (k.k.) golleriyle 2-0 öne geçti. Deplasman ekibi Brighton Hove Albion, 64. dakikada Lewis Dunk’ın golüyle farkı bire indirdi. İki dakika sonra Solskjaer’in öğrencileri Marcus Reshford ile tekrar farkı ikiye çıkardı ve maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 16’ya çıkaran Manchester United haftayı 7. sırada kapattı. Brighton Hove Albion ise 15 puanla 11. basamakta yer aldı.