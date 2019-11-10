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Manchester United evinde nefes aldı
İngiltere Premier Lig

Manchester United evinde nefes aldı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United sahasında Brighton Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.

10 Kasım 2019 19:07

Premier Lig’de kötü bir sezon geçiren Manchester United sahasında ağırladığı Brighton Hove Albion’ı net bir skorla geçerek nefes aldı. Ligde bu maça kadar sadece 3 galibiyeti bulunan Kırmızı Şeytanlar geçtiğimiz hafta Bournemouth’a karşı deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın ardından zor bir döneme girmişti. Ole Gunnar Solskjær ile 12 maçta 4 galibiyet elde eden Manchester 16 puana yükseldi.

Manchester United, 17. dakikada Andreas Pereira ve 19. dakikada Davy Pröpper (k.k.) golleriyle 2-0 öne geçti. Deplasman ekibi Brighton Hove Albion, 64. dakikada Lewis Dunk’ın golüyle farkı bire indirdi. İki dakika sonra Solskjaer’in öğrencileri Marcus Reshford ile tekrar farkı ikiye çıkardı ve maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 16’ya çıkaran Manchester United haftayı 7. sırada kapattı. Brighton Hove Albion ise 15 puanla 11. basamakta yer aldı.

Son güncelleme 19:07 | 10 Kasım 2019
manchester united premier lig rashford
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Galatasaray
11 5 19
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