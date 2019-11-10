Manchester United Brighton canlı izle! Canlı yayın: Manchester United’ta tek hedef üç puan

Premier Lig’de heyecan Manchester United Brighton maçı ile sürüyor. Uzun zamandır eski günlerini mumla arayan Manchester United bulunduğu 14. sıradan yukarılara tırmanmak için kazanmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 8. sırada yer alan Brighton ise üç puanı hanesine yazdırarak güçlü rakibini geçmek istiyor.

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MANCHESTER UNİTED BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester Utd – Brighton, İngiltere Premier Lig maçı S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Zorlu Maç saat 17:00’de başlayacak.