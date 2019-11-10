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Manchester United Brighton canlı izle! Canlı yayın: Manchester United’ta tek hedef üç puan
İngiltere Premier Lig

Manchester United Brighton canlı izle! Canlı yayın: Manchester United’ta tek hedef üç puan

Manchester United Brighton Premier Lig 12. haftada karşı karşıya geliyor. Sezon büyük umutlarla başlayan Manchester United oynadığı son üç maçta galibiyet yüzü göremedi. İşte Manchester United Brighton canlı izle bağlantısı...

10 Kasım 2019 15:40

Premier Lig’de heyecan Manchester United Brighton maçı ile sürüyor. Uzun zamandır eski günlerini mumla arayan Manchester United bulunduğu 14. sıradan yukarılara tırmanmak için kazanmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 8. sırada yer alan Brighton ise üç puanı hanesine yazdırarak güçlü rakibini geçmek istiyor.

MANCHESTER UNİTED BRİGHTON CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester Utd – Brighton, İngiltere Premier Lig maçı S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Zorlu Maç saat 17:00’de başlayacak.

Son güncelleme 15:42 | 10 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Galatasaray
11 5 19
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Göztepe S.K.
Bugün - 14:00
1
-
1
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Bugün - 16:30
1
-
0
Alanyaspor
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