MAÇ SONUCU | Ümraniyespor Hatayspor 0-0 | Hatayspor zirveyi bırakmadı

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Bu beraberlikle puanını 21 yapan Hatayspor, haftayı liderlik koltuğunda bitirmeyi garantiledi. Puanını 18’e yükselten Ümraniyespor ise 3. sırada yer aldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk. 67 Muhammed Gönülaçar), Gimbert

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 79 Alican Özfesli), Barbosa (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 84 Quali), Mirkan Aydın

Sarı kartlar: Dk. 22 Timur Temeltaş, Dk. 89 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 24 Rayane, Dk. 31 Furkan Şeker, Dk. 45+2 Mirkan Aydın

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5′ Gelişen Hatayspor atağında Barbosa'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirkan'ın şutunu kaleci Burak çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+3′ Serkan'ın ara pasında ceza alanı içine sarkan ve son çizgiye kadar inen Bahadır'ın altı pasa doğru çevirdiği topu Hatayspor savunması son anda engelledi.

52′ Gelişen Ümraniyespor atağında Timur'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Akın, kornere çeldi

61′ Timur'un kaleyi cepheden gören bir yerden denediği sert şut, az fakla üstten auta çıktı.