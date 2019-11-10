MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 2-0 Adanaspor | Ankara ekibi zirveye yaklaştı

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 18 yapan Keçiörengücü, haftayı beraberlikle kapatan lider Hatayspor ile arasındaki puan farkını üçe indirdi. 8 puanda kalan Adanaspor ise 16. sırada yer aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 74 Uğur Utlu), Cem Ekinci (Dk. 82 Sertaç Çam), Madinda, Mendy, Kone (Dk. 80 Abdulkadir Kuzey)

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Özgür Özdemir, Renan Diniz (Dk. 46 Özkan Taştemur), Okan Adil Kurt (Dk. 73 Eren Keleş), Kağan Söylemezgiller (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Ahmet Dereli, Furkan Özçal, Roni, Utku Şen

Goller: Dk. 28 Mendy, Dk. 38 Burak Aydın (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 71 Utku Şen (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Roni, Dk. 70 Okan Adil Kurt (Adanaspor)