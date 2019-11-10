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MAÇ SONUCU Boluspor Bursaspor 1-1 | Bir puan son dakikada geldi
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU Boluspor Bursaspor 1-1 | Bir puan son dakikada geldi

Boluspor ile deplasmanda oynadığı maçta öne geçen Bursaspor, 89. dakikada yediği golle bir puana razı oldu.

10 Kasım 2019 18:50

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor-Bursapor Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda aldığı beraberlikle puanını 17 yapan Bursaspor, 8. sırada yer aldı. 10 puanı bulunan Boluspor ise 14. sıraya yükseldi.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Dodo (Batuhan Altıntaş dk. 84), Melih Okutan (Mutlu Güler dk. 90), Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak, Poepon

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici, Aykut Akgün (Ramazan Keskin dk. 90), Burak Kapacak, Selçuk Şahin, Recep Aydın (Emirhan Aydoğan dk. 68), Da Silva (Seleznov dk. 76), Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Recep Aydın (dk. 46) (Bursaspor), Bilal Kısa (dk. 89) (Boluspor)

Sarı kartlar: Latovlevici, Burak Kapacak, Da Silva, (Bursaspor), Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer (Boluspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Boluspor'un kullandığı kornerde ceza sahası alanı dışında topla buluşan Dodo'nun vuruşunda savunmadan dönen topu alan Mustafa Durak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.

32′ Bursaspor'un atağında Burak Kapacak'ın ceza sahası içinden vurduğu şut direkten döndü. Topu daha sonra Boluspor savunması uzaklaştırdı.

GOL! 46′ Sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içine gönderilen topu alan Recep Aydın'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

58′ Melih Okutan'ın ceza sahası içine gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Hayrulah Bilazer'in sert şutu direkten döndü.

88′ Topla birlikte ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 89′ Penaltıda topun başına geçen Bilal Kısa'nın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1 

Son güncelleme 18:50 | 10 Kasım 2019
boluspor bursaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Galatasaray
11 5 19
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