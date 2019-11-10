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MAÇ SONUCU | Barcelona 4-1 Celta Vigo
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Barcelona 4-1 Celta Vigo

İspanya La Liga 12. hafta mücadelesinde Celta Vigo'yu konuk olan Barcelona, Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazandı.

SKOR DIŞ HABER 10 Kasım 2019 00:53

İspanya La Liga 12. hafta karşılaşmasında Celta Vigo ile karşılaşan Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 4-1 kazanmayı bildi.

Barcelona 23. dakikada kazanılan penaltıyı Messi’nin gole çevirmesiyle 1-0 öne geçerken 42. dakikada Lucas Olaza’nın golü Celta Vigo’yu 1-1’lik beraberliğe taşıdı.

Ancak Messi 45+2’de bir kez daha sahneye çıktı ve frikik golüyle ilk yarının skorunu Barcelona lehine 2-1 olarak tayin etti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Messi, 48. dakikada yine frikikten harika bir gole imza atarken gol perdesinde son sözü 85. dakikada Sergio Busquets söyledi ve Barcelona sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona bu sonuçla puanını 25 yaparken ligin dibine demir atan Celta Vigo ise 9 puanda kaldı.

Son güncelleme 00:53 | 10 Kasım 2019
barcelona celta vigo
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