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Liverpool Manchester City özet! Dev derbi nefesleri kesti (Maç özeti)
İngiltere Premier Lig

Liverpool Manchester City özet! Dev derbi nefesleri kesti (Maç özeti)

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Liverpool Manchester City karşı karşıya geldi. Seyirzevki yüksek karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik skorla Liverpool oldu. Liverpool kazandığı üç puanla City ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. İşte Liverpool Manchester City özeti...

10 Kasım 2019 21:23

İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Manchester City’yi ağırladı. Zorlu mücadeleye hızlı başlayan taraf Liverpool oldu. Liverpool'un ilk golü 6. dakikada geldi. Geliştirdiği atakta Fabinho ceza sahası dışından harika bir vuruşla kaleci Bravo'yu mağlup etti. Ev sahibi ekip Liverpool'da Robertson'ın yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 13. dakikada skoru 2-0‘a getirdi. İkinci yarı golle başladı. Henderson'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Sadio Mane 51. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla skoru 3-0‘a getirdi. Konuk ekip Manchester City, 78. dakikada Bernardo Silva‘nın attığı golle skoru 3-1‘e getirdi. Yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten Liverpool Manchester City özetini izleyebilirsiniz…

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY ÖZET İZLE

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY İLK 11

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mané, Salah, Firmino

Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Angeliño, Rodri, Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Agüero

Son güncelleme 21:23 | 10 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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