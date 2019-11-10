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Liverpool Manchester City canlı izle! Canlı yayın: Liverpool Manchester City hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig

Liverpool Manchester City canlı izle! Canlı yayın: Liverpool Manchester City hangi kanalda?

Liverpool Manchester City canlı izle! Premier Lig'de şampiyonluk yarışının iki favori ekibi karşı karşıya geliyor. Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'nın taktik savaşına sahne olacak maç hangi kanalda, saat kaçta merak eden futbol severler için haberimizin içerisinde Liverpool Manchester City canlı izle ve S Sports canlı yayın bağlantısı bulunuyor...

10 Kasım 2019 18:55

Premier Lig’in 12. haftası dev bir maça ev sahibliği yapıyor. Son yıllarda ezeli rakip haline gelen şampiyonluğu iki güçlü adayı Liverpool Manchester City karşı karşıya geliyor. Maçta gözler Jürgen Klopp ve Pep Guardiola üzerinde olacak. Peki Liverpool Manchester City saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, Manchester City’i ağırlayacak. 10 Kasım Pazar günü saat 19.30’da oynanacak olan karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY İLK 11

Liverpool XI: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino

ManchesterCity XI: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodri, İlkay, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Agüero

Son güncelleme 19:17 | 10 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Galatasaray
11 5 19
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