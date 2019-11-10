SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 10 Kasım’a ‘bayram’ diyen Milli Eğitim şimdi de saygı duruşunu ayarlayamadı!
İzmir ekibinde 12 haftada ikinci istifa
Alt Ligler

İzmir ekibinde 12 haftada ikinci istifa

Buca'da Ercümend Çoşkundere'nin yerine göreve gelen Nihat Balan, 12. haftada alınan Sultanbeyli Belediyespor mağlubiyeti sonrası istifa etti.

10 Kasım 2019 14:13

TFF 3. Lig 1. Grup’un 12. haftasında deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor’a 3-0 yenilen Ci Group Buca’da teknik direktör Nihat Balan, istifa ederek görevinden ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpte büyük onur ve gurur duyarak çalıştığını dile getiren Nihat Balan, “Uzun lig maratonunda kan değişikliğinin faydalı olacağı inancıyla bu kararı aldım. Her türlü sıkıntı ve problemde yanımızda olan, arkamızda duran ben ve ekibimin rahat çalışmasını sağlayan kulüp başkanımız sayın Cihan Aktaş’a çok teşekkür ediyorum. Tek dileğim Ci Group Buca camiasının önümüzdeki süreçte başarılı olması” dedi.

Ercümend Coşkundere’nin yerine 4. haftada göreve gelen teknik patron Nihat Balan, takımın başında çıktığı 9 maçta 5 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı.

Buca, 12 hafta sonunda topladığı 19 puanla TFF 3. Lig 1. Grup’ta beşinci sırada yer alıyor.

Son güncelleme 14:14 | 10 Kasım 2019
buca nihat balan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
11 5 18
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Bugün - 14:00
0
-
0
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Bugün - 16:30
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR