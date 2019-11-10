SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Vodafone Park'ta kritik maç başladı!
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut puan kaybının nedenini açıkladı!
Süper Lig

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut puan kaybının nedenini açıkladı!

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-1 berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Bu maçtaki istekten, coşkudan ve taraftarımızla bütünleşmekten son derece memnunum ama saha içi organizasyon, pozitif futbol ve fiziksel gelişim adına almamız gereken yollar var" ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2019 17:22

Süper Lig’de BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalan Göztepe’nin teknik direktörü İlhan Palut, takımdaki istekten ve coşkudan çok memnun olduğunu belirterek, “Pozitif futbol ve fiziksel gelişim adına almamız gereken yollar var.” ifadelerini kullandı.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 10. haftadaki Trabzonspor galibiyetinin ardından bu hafta da kazanıp yukarı sıralara doğru bir ivme kazanmak istediklerini ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını ve 1-0 öne geçtiklerini bildiren Palut, şunları kaydetti:

“İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık. İkinci yarıda Yeni Malatyaspor takımı topa daha çok sahip oldu fakat bu noktada da yine rakibimize net pozisyon vermedik. Burada bizim eksikliğimiz topa yeterince sahip olamamak, pas oyununu istediğimiz ölçüde uygulayamamak ve skoru arttırma adına üçüncü bölge denemelerinde eksik kalmak oldu. Bir karambolde oluşan bir penaltı ile karşılaşma berabere sona erdi. Özetlersek bu maçtaki istekten, coşkudan ve taraftarımızla bütünleşmekten son derece memnunum ama saha içi organizasyon, pozitif futbol ve fiziksel gelişim adına almamız gereken yollar var. Bunu da milli maç arasında geliştirmek için tüm çalışmaları yapacağız.”

10 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Göztepe Yeni Malatyaspor 1-1 | İzmir`de yüksek tansiyon! Maç sonrası iki kırmızı kart Göztepe, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası saha karışırken, iki futbolcu kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:22 | 10 Kasım 2019
BtcTurk Yeni Malatyaspor göztepe İlhan Palut
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Trabzonspor
Bugün - 16:30
1
-
0
Alanyaspor
Besiktas
Bugün - 19:00
0
-
0
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR