SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İlk yarıda 1 kırmızı, sayısız gol fırsatı!
Fenerbahçe Beko Beşiktaş canlı izle! Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Süper Ligi

Fenerbahçe Beko Beşiktaş canlı izle! Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu sezon Avrupa'da istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beşiktaş karşısında galibiyet hedeflerken, Beşiktaş Sompo Sigorta ise sürpriz peşinde. Zorlu mücadele için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı izle bağlantısı yer alıyor.

10 Kasım 2019 15:36

Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Sompo Sigorta mücadele edecek. Oynadığı 6 maçta tek yenilgisini Galatasaray karşısında alan Fenerbahçe bir başka ezeli rakibine mağlup olmak istemiyor. 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bugün 15:15'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.

Son güncelleme 15:40 | 10 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
11 5 20
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
11 5 18
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Bugün - 14:00
1
-
1
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Bugün - 16:30
0
-
0
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR