Fenerbahçe Beko Beşiktaş canlı izle! Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Sompo Sigorta mücadele edecek. Oynadığı 6 maçta tek yenilgisini Galatasaray karşısında alan Fenerbahçe bir başka ezeli rakibine mağlup olmak istemiyor. 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bugün 15:15'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.