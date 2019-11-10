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Erol Bulut: ‘Kalemizde pozisyon görmeden…’
Süper Lig

Erol Bulut: ‘Kalemizde pozisyon görmeden…’

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kalelerinde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

10 Kasım 2019 19:58

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Trabzonspor müsabakasında istemediğimiz bir sonuç aldık. Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Yeterince gol pozisyonumuz vardı, onları değerlendiremediğiniz zaman rakip öyle de böyle de olsa duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim penaltı pozisyonu buldu ve değerlendirerek 1-0 kazandı. Rakibin ilk şutu penaltı şutu oldu. Kalemizde başka şut yok. Önemli olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirmememiz, onun analizini yapmamız lazım” dedi. 10 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Trabzonspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor uzun süre 10 kişi oynadığı maçta ligin flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor`u 1-0 mağlup etti. 2 kırmızı kart, 2 penaltının verildiği nefes kesen maçta bordo mavililer seyircisi önünde kazanarak 3 puanı aldı. Fırtına 19 puanla ligde 3. sıraya yerleşirken milli ara öncesi aynı puanda kalan Alanyaspor`u geride bıraktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:58 | 10 Kasım 2019
Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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