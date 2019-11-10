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Engin İpekoğlu: Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık
TFF 1.Lig

Engin İpekoğlu: Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, “Maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık” dedi.

10 Kasım 2019 17:05

Adanaspor, TFF Lig'in 11. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Açıkçası maçtan önce ne beklediğimiz sonuç, ne de beklediğimiz oyundu. Özellikle ilk yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman maalesef puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık. Dar bir kadroyla mücadele veriyoruz. Özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 4-5 tane ilk 11'de oynaması gereken oyuncuları maalesef oynatamıyoruz. Yerlerini doldurmaya çalışan oyuncularımızın da yetersizliği, özellikle savunma hattındaki problemlerimiz bugün bir daha ortaya çıktı diye düşünüyorum. Milli ara sonrası milli takıma giden yabancı oyuncularımız sakat olan diğer yabancı oyuncularımız aramız katılırlar. Milli takım arasından sonra ilk defa Giresunspor maçına tam kadro çıkacağımızı düşünüyorum. Tabi ki bir an önce 3'er puanları almak zorundayız. Umarım bunun başlangıcı da Giresunspor maçı olur” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 17:05 | 10 Kasım 2019
adanaspor Engin İpekoğlu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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