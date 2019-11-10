Dünyaca ünlü sporculardan Atatürk’e saygı

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen golf turnuvasında saat 09.05’te çalan siren sesi ile birlikte dünyaca ünlü golfçüler ısınma hareketlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiler.

Turnuvanın son gününe katılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde ve saygı duruşu sırasında Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu da hazır bulundu.

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Ulu önder Atatürk’ü şükran ve minnetle andık. Ölüm yıldönümünde böylesine önemli, böylesine büyük, tarihe mal olmuş, böylesine büyük devlet adamına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Sevgi, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.