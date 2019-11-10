SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye Ata’sına ağlıyor
Diğer

Dünyaca ünlü sporculardan Atatürk’e saygı

Antalya'da devam eden golf turnuvasında mücadele eden dünyanın ünlü golfçüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım 2019 11:37

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen golf turnuvasında saat 09.05’te çalan siren sesi ile birlikte dünyaca ünlü golfçüler ısınma hareketlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiler.

Turnuvanın son gününe katılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde ve saygı duruşu sırasında Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu da hazır bulundu.

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Ulu önder Atatürk’ü şükran ve minnetle andık. Ölüm yıldönümünde böylesine önemli, böylesine büyük, tarihe mal olmuş, böylesine büyük devlet adamına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Sevgi, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

Son güncelleme 11:37 | 10 Kasım 2019
atatürk
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Alanyaspor
10 5 19
4 Galatasaray
11 5 19
5 Yeni Malatyaspor
10 5 17
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Bugün - 14:00
-
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Bugün - 16:30
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR