Denizlispor taraftarından Olcay Şahan’a küfürlü tepki!

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Denizlispor, zorlu deplasmanda 1-0’lık yenilgiyle ayrılırken karşılaşma sonunda konuk ekibin taraftarlarından Olcay Şahan’a tepki vardı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Denizlispor’da forma giyen eski futbolcuları Olcay Şahan’a sevgi gösterisinde bulunan siyah beyazlı taraftarlar, yıldız futbolcu lehine tezahürat yaptı.

Beşiktaş taraftarının sevgi gösterisine elini kalbine götürerek karşılık veren Olcay Şahan, kendi taraftarlarından beklenmedik bir tepki gördü. Deplasman tribünündeki Denizlispor taraftarı Olcay Şahan’ın bu hareketine “S…. git Olcay” tezahüratı yaparak tepki gösterdi.

‘Onlara da bir gün kendimi sevdireceğim…’

Olcay Şahan maçın sonunda yaptığı açıklamada, “Denizlispor taraftarı beni protesto etti ama fazla bir şeye söylemek gerek yok. Taraftarlar üzgündür. Onlara da bir gün kendimi sevdireceğim” ifadelerini kullandı. Olcay maçı ise “Bir şeyi yanlış yapmadık. Bu maça iyi hazırlandık. Türkiye’nin en büyük camiası olan Beşiktaş’a karşı oynadık. Şanssız bir gol yedik. Bu mücadelenin karşılığı puan olmalıydı” sözleriyle yorumladı.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-0 Yukatel Denizlispor Beşiktaş Denizlispor maçı ile Süper Lig`de 11. hafta sona erdi ve milli araya girildi. Beşiktaş, 70`te Nkoudou`nun golüyle 1-0 kazandı ve 18 puana yükseldi. Konuk ekip Denizlispor ise 11 puanda kaldı. Beşiktaş ligde üst üste üçüncü, son beş haftada ise 4. kez kazandı. İlgili Haberi Oku