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Celtics maçı kazandı ama yıldızını kaybetti
NBA

Celtics maçı kazandı ama yıldızını kaybetti

NBA'de Boston Celtics forması giyen Hayward'ın eli, San Antonio Spurs'ü mağlup ettikleri karşılaşmada kırıldı.

10 Kasım 2019 11:43

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, all-star oyuncusu Gordon Hayward’ın elinin kırıldığı maçta San Antonio Spurs’ü 135-115 yendi.

NBA’e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, San Antonio Spurs deplasmanından 135-115 galip ayrıldı ve üst üste 7. karşılaşmasını kazandı. Celtics’i galibiyete, 30 sayı, 7 ribaunt üreten Jaylen Brown ve 26 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Kemba Walker taşıdı. Spurs’te DeMar DeRozan 22, Patty Mills 20 sayı kaydetti.

Maç öncesi 20,3 sayı, 7,9 ribaunt, 4,6 asist ortalamaları bulunan Celtics oyuncusu Gordon Hayward, 2017-18 sezonundan sonra bir talihsizlik daha yaşadı. 2017-18 sezonunun açılış gününde sol ayak bileği kırıldığı için sahalardan bir yıl uzak kalan 29 yaşındaki basketbolcunun sol eli, ilk yarıda Spurs’ten LaMarcus Aldridge ile çarpıştığı pozisyonda kırıldı.

SONUÇLAR

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 115-135

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 110-115

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 114-108

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 122-138

Chicago Bulls-Houston Rockets: 94-117

Son güncelleme 11:43 | 10 Kasım 2019
Boston Celtics Gordon Hayward NBA
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