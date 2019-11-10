CANLI YAYIN | Liverpool – Manchester City

İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geliyor.
Anfield Road’da saat 19:30’da başlayan karşılaşma öncesinde 31 puanlı namağlup Liverpool zirvede yer alırken, 25 puanlı Manchester City ise 4. sırada yer alıyor.
LİVERPOOL 2-0 MANCHESTER CİTY | İlk yarı oynanıyor…
- Ev sahibi ekip Liverpool’da Robertson’ın yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 13. dakikada skoru 2-0‘a getirdi.
- Liverpool’un 6. dakikada geliştirdiği atakta Fabinho ceza sahası dışından harika bir vuruşla kaleci Bravo’yu mağlup etti: 1-0. Golden hemen önce Manchester City’li oyuncuların penaltı beklentisi vardı ancak hakem golü geçerli saydı.
Liverpool’un Manchester City karşısında bulduğu iki gol… pic.twitter.com/HhgpVNT0IK
— SKOR (@SozcuSkor) November 10, 2019
İLK 11’LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mané, Salah, Firmino
Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Angeliño, Rodri, Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Agüero
Liverpool taraftarı, Manchester City takım otobüsünü sis bombalarıyla karşıladı. pic.twitter.com/D8OplGkrAD
— SKOR (@SozcuSkor) November 10, 2019