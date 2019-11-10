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CANLI YAYIN | Liverpool – Manchester City
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN | Liverpool – Manchester City

İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Manchester City'yi ağırlıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maçın canlı skor takibi haberimizde...

SKOR DIŞ HABER 10 Kasım 2019 19:00

İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geliyor.

Anfield Road’da saat 19:30’da başlayan karşılaşma öncesinde 31 puanlı namağlup Liverpool zirvede yer alırken, 25 puanlı Manchester City ise 4. sırada yer alıyor.

LİVERPOOL 2-0 MANCHESTER CİTY | İlk yarı oynanıyor…

  • Ev sahibi ekip Liverpool’da Robertson’ın yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 13. dakikada skoru 2-0‘a getirdi.
  • Liverpool’un 6. dakikada geliştirdiği atakta Fabinho ceza sahası dışından harika bir vuruşla kaleci Bravo’yu mağlup etti: 1-0. Golden hemen önce Manchester City’li oyuncuların penaltı beklentisi vardı ancak hakem golü geçerli saydı.

İLK 11’LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mané, Salah, Firmino

Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Angeliño, Rodri, Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Agüero

Son güncelleme 19:52 | 10 Kasım 2019
liverpool Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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