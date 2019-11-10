MAÇ SONUCU | Göztepe Yeni Malatyaspor 1-1 | İzmir’de yüksek tansiyon! Maç sonrası iki kırmızı kart

Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Karşılıklı gollerle 1-1 tamamlanan karşılaşmada Göztepe ve BTC Türk Yeni Malatyaspor puanları paylaştı.

Maça hızlı başlayan Göztepe, henüz 9. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti. İlk yarıda birçok fırsattan yararlanamayan Göztepe, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda beraberlik için risk alan BTC Türk Yeni Malatyaspor, beraberlik golünü 83. dakikada buldu. Kazanılan penaltıda Gökhan Töre topu ağlara göndererek beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu beraberlikle puanını 13 yapan Göztepe, 11. sıraya yükseldi. BTC Türk Evkur Yeni Malatyaspor ise 18 puanla 5. sırada kaldı.

MAÇ SONRASI KIRMIZI KART

Maç sonrası iki takım futbolcuları bir anda birbirlerine girdi. Gergin geçen maçın son düdüğü ile birlikte Alparslan Öztürk ve Eren Tozlu arasındaki gerilimi ayırmak için diğer futbolcular da olaya dahil oldu.

Karşılaşma oynanırken aralarında gerginlik yaşanan ve hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan Göztepe’den Alparslan Öztürk ve Yeni Malatyaspor’dan Eren Tozlu, maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha ortasında kavgaya tutuştu. Uzun süre sakinleşmeyen iki futbolcu hakem tarafından ikinci sarı kart ve kırmızı kartla cezalandırıldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 86 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Yasin Öztekin), Borges, Serdar Gürler (Dk. 74 Halil Akbunar), Castro, Jerome

BTCTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Guilherme, Murat Yıldırım (Dk. 73 Ahmet Ildız), Donald (Dk. 66 Eren Tozlu), Gökhan Töre (Dk. 90 4 Mina), Acquah, Jahovic

Goller: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 83 Gökhan Töre (Penaltıdan) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Alpaslan Öztürk (Maç bittikten sonra) (Göztepe) Eren Tozlu (BtcTurk Yeni Malatyaspor (Maç bittikten sonra)

Sarı kartlar: Dk. 38 Acquah, Dk. 59 Murat Yıldırım, Dk. 71 Hadebe, Dk. 88 Erkan Kaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Soner Aydoğdu, Dk. 67 Jerome, Dk. 82 Berkan Emir, Dk. 83 Borges (Göztepe)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 9′ Göztepe öne geçti. Sağ kanatta güzel hareketlerle ilerleyen Napoleoni’nin ceza alanına girerken aktardığı topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı bekletmeden arka taraftaki Serdar Gürler’e aktardı. Serdar Gürler’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra pozisyonda ofsayt olup olmadığı VAR tarafından incelense de gol kararı değişmedi.

14′ Erkan Kaş’tan seken topu önünde bulan Napoleoni’nin ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Farnolle güzel bir hamle ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+4′ Gassama’nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde müsait durumdaki Castro’nun dokunamadığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

48′ Serdar Gürler’in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jerome’un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL! 80′ Göztepe ceza sahası içindeki bir mücadelenin ardından VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Berkan Emir’in topa elle müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 83. dakikada atışı kullanan Gökhan Töre topu filelere gönderdi: 1-1.

88′ Ceza alanı içindeki Gökhan Töre’nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan Emir uzaklaştırdı.

90+2′ Gassama’nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah’ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.