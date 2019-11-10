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CANLI ANLATIM | Başakşehir 1-0 Ankaragücü (İlk yarı sona erdi)
Süper Lig

CANLI ANLATIM | Başakşehir 1-0 Ankaragücü (İlk yarı sona erdi)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelede dakikalar 10'u gösterirken ev sahibi Başakşehir Enzo Crivelli'nin attığı gol ile 1-0 öne geçen taraf oldu. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

10 Kasım 2019 18:04

Avrupa Ligi grubunda lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ligin 11. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor.  Saat 19.00’da başlayan mücadele  beIN SPORTS HD 2’den naklen ekranlara geliyor maçta Zorbay Küçük düdük çalıyor.

Başakşehir – Ankaragücü 11’ler

Medipol Başakşehir : Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli

Ankaragücü: Korcan – Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Sedat, Moke, Faty, Aydın, İlhan, Orgill

Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları sürüyor. Ankaragücü ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibiyle daha önce oynadığı sekiz karşılaşma galip gelememişti.

Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Başakşehir, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.  Bu sezon Süper Lig’de en az net gol pozisyonuna giren takım Ankaragücü.

Başakşehir’in ligde attığı son üç golün ikisini kaydeden Martin Skrtel, Süper Lig kariyerinde sadece bir sezonda daha fazla gol sevinci yaşayabildi. (2017/18 sezonunda 3 gol.)

Son güncelleme 19:50 | 10 Kasım 2019
ankaragücü Başakşehir canlı anlatım süper lig
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