CANLI ANLATIM | Başakşehir 1-0 Ankaragücü (İlk yarı sona erdi)

Avrupa Ligi grubunda lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ligin 11. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Saat 19.00’da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2’den naklen ekranlara geliyor maçta Zorbay Küçük düdük çalıyor.

Başakşehir – Ankaragücü 11’ler

Medipol Başakşehir : Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli

Ankaragücü: Korcan – Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Sedat, Moke, Faty, Aydın, İlhan, Orgill

Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları sürüyor. Ankaragücü ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibiyle daha önce oynadığı sekiz karşılaşma galip gelememişti.

Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Başakşehir, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Bu sezon Süper Lig’de en az net gol pozisyonuna giren takım Ankaragücü.

Başakşehir’in ligde attığı son üç golün ikisini kaydeden Martin Skrtel, Süper Lig kariyerinde sadece bir sezonda daha fazla gol sevinci yaşayabildi. (2017/18 sezonunda 3 gol.)