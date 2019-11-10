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Caner Erkin’den Abdullah Avcı’ya tepki!
Süper Lig

Caner Erkin’den Abdullah Avcı’ya tepki!

Beşiktaş-Denizlispor kaşılaşmasının 60. dakikasında Abdullah Avcı, Caner Erkin'i oyundan alırken yerine N'Koudou'yu soktu. Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi.

10 Kasım 2019 21:05

Beşiktaş-Denizlispor karşılaşmasının 60. dakikasında siyah-beyazlı takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk oyuncu değişikliğini 60. dakikada yaptı.

Sarı kartı bulunan Caner Erkin’i oyundan alan Avcı, sakatlıktan dönen Kevin N’Koudou’yu sahaya sürerken Caner, Avcı’nın kararını beğenmedi.

Tabelada 88 numarayı gören tecrübeli futbolcu şaşırarak ellerini açtı ve ardından oyun alanının kenarına geldi. Öte yandan Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadığı sakatlık sonrasında sahalardan uzak kalan N’Koudou ise, 3 maçlık aranın ardından Denizlispor maçında forma giydi.

10 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-0 Yukatel Denizlispor Beşiktaş Denizlispor maçı ile Süper Lig`de 11. hafta sona erdi ve milli araya girildi. Beşiktaş, 70`te Nkoudou`nun golüyle 1-0 kazandı ve 18 puana yükseldi. Konuk ekip Denizlispor ise 11 puanda kaldı. Beşiktaş ligde üst üste üçüncü, son beş haftada ise 4. kez kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:05 | 10 Kasım 2019
abdullah avcı beşiktaş Caner Erkin denizlispor süper lig
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2 Fenerbahçe
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