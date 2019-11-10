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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 – Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
Voleybol

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 – Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe HDI Sigorta 3-1 galip geldi.

10 Kasım 2019 19:19

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Leonardo, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Setler: 18-25, 25-23, 19-25, 21-25

Süre: 138 dakika (35, 38, 27, 38)

Son güncelleme 19:19 | 10 Kasım 2019
Bursa Büyükşehir Belediye Fenerbahçe HDI Sigorta
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Galatasaray
11 5 19
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