Borussia Mönchengladbach fırtınası sürüyor!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Werder Bremen'i 3-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Park Stadı'nda Werder Bremen'i konuk etti. Ev sahibi ekibin golleri 20. dakikada Ramy Bensebaini, 22. ve 59. dakikalarda Patrick Hermann'dan geldi. Werder Bremen'in tek golünü 90 3. dakikada Leonardo Bittencourt attı.

Böylelikle puanını 25'e çıkaran Borussia Mönchengladbach liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.