Beşiktaş’ta Loris Karius’un yükselişi sürüyor!

Beşiktaş, Süper Lig’de gidişatını düzeltmeyi başarırken performansı zaman zaman geçen sezondan bu yana tartışılan isim Loris Karius da Beşiktaş’ta formunu düzelten isimlerin arasında başı çekiyor. Alman kaleci siyah-beyazlıların ligde oynadığı 11 maçın 10’unda forma giyerken kalesinde 10 gol gördü. Karius maçın ardından “Önemli olan gol yemeden kazanmaktı, bunu başardık” dedi.

Geçen sezonu neredeyse şimdiden yakaladı!

Son dönemde ligde beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş bu süreçte kalesinde yalnızca bir gol gördü. İlk haftalara göre çok daha az pozisyon veren Beşiktaş’ta Karius da başarılı bir grafik çiziyor. Son olarak Denizlispor maçında Rodallega’nın “çatal” diye tabir edilen bölgeye giden serbest vuruşunda gole izin vermeyen Alman kaleci, oynadığı 10 maçın 5’inde gol yemedi. Karius bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. 26 yaşındaki file bekçisi geçen sezonun toplamında ligde 6 maçta kalesini gole kapatabilmişti.

Kurtarış yüzdesinde yüzde 73’le ligde 7. sırada yer alan Karius, ceza sahası içinde yüzde 67 ile 5. sırada, ceza sahası içi kurtarış yüzdesinde ise yüzde 83’le 11. sırada yer alıyor. Karius isabetli pas yüzdesinde ise Altay Bayındır (yüzde 80), Beto (yüzde 73), Fernando Muslera (yüzde 69) ve Fabien Farnolle’ün (yüzde 69) ardından yüzde 66 ile 5. sırada. Karius geçen sezon yüzde 60 isabetli pasla oynamıştı. Beşiktaş`ta kırmızı kart tepkisi! `Adam öldürüldü` Beşiktaş`ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada Diaby`e yapılan sert hareket sosyal medyada gündem oldu. Siyah beyazlı taraftarlar sarı kart çıkan pozisyonun direkt kırmızı kart olması gerektiğini belirterek maçın hakemi Özgür Yankaya ve VAR`a tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku