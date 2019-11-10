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Beşiktaş’ta kırmızı kart tepkisi! ‘Adam öldürüldü’
Süper Lig

Beşiktaş’ta kırmızı kart tepkisi! ‘Adam öldürüldü’

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada Diaby'e yapılan sert hareket sosyal medyada gündem oldu. Siyah beyazlı taraftarlar sarı kart çıkan pozisyonun direkt kırmızı kart olması gerektiğini belirterek maçın hakemi Özgür Yankaya ve VAR'a tepki gösterdi.

10 Kasım 2019 21:44

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Müthiş çekişmeye sahne olan mücadelede yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Beşiktaşlı Abdoulaye Diaby, Denizlisporlu Sackey’nin arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında yerde kaldı. Hareketin şiddetiyle Diaby acı içinde kalırken mücadelenin hakemi Özgür Yankaya, koşarak geldi ve Sackey’e sarı kart gösterdi. VAR’dan gelecek uyarı ile hareketin kırmızı kart olması beklenirken kararda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu

Pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini savunanan taraftarlar sarı karta isyan ederken sosyal medyada da Sackey’nin hareketi gündem oldu.

“BANA YAPILAN HAREKET KIRMIZI KART”

Beşiktaş’ın Vodafone Park’taki maçın ardından konuşan Diaby, “İki tartışmalı penaltı pozisyonu var. İkincisinin penaltı olduğunu düşünüyorum. Maruz kaldığım çok sert bir faul var, sizler de gördünüz, orada kırmızı kart çıkabilirdi” ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı taraftarlar, hakem Özgür Yankaya’ya sert tepki gösterdi. Bazı futbol yorumcuları da sosyal medya hesaplarından pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. İşte o paylaşımlar:

Son güncelleme 22:16 | 10 Kasım 2019
beşiktaş diaby süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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